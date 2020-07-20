Бойко обратился к фанатам Динамо после завершения сезона УПЛ

Голкипер Динамо Денис Бойко поблагодарил преданным болельщикам Динамо после матча с Колосом (0:2).

"Хочу поблагодарить наших верных фанатов за поддержку в течение этого трудного сезона. И пожелать всем нам в будущем побед и хороших матчей", – заявил Денис для Instagram НСК Олимпийский.

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Напомним, в нынешнем сезоне 32-летний голкипер потерял гарантированное место в воротах киевского клуба, проиграв конкуренцию Георгию Бущану.

Несмотря на поражение в последнем туре, Динамо удалось удержать вторую строчку турнирной таблицы УПЛ, которая позволяет сыграть в квалификации Лиги чемпионов.

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