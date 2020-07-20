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Бойко звернувся до фанатів Динамо після завершення сезону УПЛ

19:44 - Читать на русском
Бойко звернувся до фанатів Динамо після завершення сезону УПЛ
Денис Бойко / Фото ФК Динамо

Голкіпер Динамо Денис Бойко подякував відданим вболівальникам Динамо після матчу з Колосом (0:2).

54’ Володимир Лисенко
70’ Арні Вільх'яльмссон
90+5’ Вадим Мілько
 
54’ Володимир Лисенко
70’ Арні Вільх'яльмссон
90+5’ Вадим Мілько

"Хочу подякувати нашим вірним фанатам за підтримку протягом цього важкого сезону. І побажати всім нам в майбутньому перемог і хороших матчів", – заявив Денис для Instagram НСК Олімпійський.

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Нагадаємо, у нинішньому сезоні 32-річний голкіпер втратив гарантоване місце у воротах київського клубу, програвши конкуренцію Георгію Бущану.

Незважаючи на поразку в останньому турі, Динамо вдалось втримати другу сходинку турнірної таблиці УПЛ, яка дозволяє зіграти у кваліфікації Ліги чемпіонів.

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