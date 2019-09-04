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Бойко, Лунин и Худжамов обсудили "тяжелую вратарскую судьбу" в лагере сборной Украины

16:31 83 Читати українською
Бойко, Лунин и Худжамов обсудили "тяжелую вратарскую судьбу" в лагере сборной Украины
Денис Бойко, Рустам Худжамов, Андрей Лунин / Фото из соцсетей

Национальная команда Украины объединяет представителей разных команд, например, Динамо, Реала и Мариуполя.

 

В гости к Денису Бойко и Андрею Лунину, которые находятся сейчас в лагере сборной Украины, приехал опытный вратарь Мариуполя Рустам Худжамов.

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Голкиперы Динамо, Реала и приазовского клуба пообщались в холле отеля на различные темы, задев даже ситуацию с транспортным сообщением в Украине.

Напомним, сборная Украины 7 сентября в Вильнюсе проведет матч отбора к Евро-2020 против команды Литвы, а через 3 дня сыграет товарищеский матч против Нигерии. Эта встреча состоится в Днепре.

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Теги
Литва - Украина Украина Украина Сборная Украины Андрей Лунин Андрей Лунин Рустам Худжамов Рустам Худжамов Денис Бойко Денис Бойко
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