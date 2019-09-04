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Бойко, Лунін та Худжамов обговорили "важку воротарську долю" в таборі збірної України

16:25 784 Читать на русском
Бойко, Лунін та Худжамов обговорили "важку воротарську долю" в таборі збірної України
Денис Бойко, Рустам Худжамов, Андрій Лунін / Фото з соцмереж

Національна команда України об'єднує представників різних команд, наприклад, Динамо, Реала та Маріуполя.

 

В гості до Дениса Бойка та Андрія Луніна, які перебувають зараз у таборі збірної України, завітав досвідчений воротар Маріуполя Рустам Худжамов.

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Голкіпери Динамо, Реала та приазовського клубу поспілкувались у холі готелю на різноманітні теми, зачепивши навіть ситуацію з транспортним сполученням в Україні.

Нагадаємо, збірна України 7 вересня у Вільнюсі проведе матч відбору до Євро-2020 проти команди Литви, а через 3 дні зіграє товариський матч проти Нігерії. Ця зустріч відбудеться у Дніпрі.

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Теги
Литва - Україна Україна Україна Відеоновини Збірна України Андрій Лунін Андрій Лунін Рустам Худжамов Рустам Худжамов Денис Бойко Денис Бойко
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