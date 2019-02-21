"Бойко должен быть более хладнокровным", – Саленко обеспокоен кондициями голкипера Динамо перед матчем с Олимпиакосом

Экс-форвард Динамо Олег Саленко поделился ожиданиями от ответного матча 1/16 финала Лиги Европы между Динамо и Олимпиакосом.

"У меня хорошие предчувствия относительно этого матча. Сужу по состоянию Динамо, после того, какой характер киевляне показали в Греции. Главное, чтобы во втором поединке подопечные Александра Хацкевича не открывались, чтобы пытались играть на контратаках. Динамо забьет гол и пройдет.

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Очевидно, что Олимпиакос – не ведущая команда Европы. Да, дома греки всегда агрессивны, всегда рвут и мечут, особенно в первом тайме. Меня встревожил тот факт, что оборона Динамо сначала проваливалась. Но в целом киевляне выдержали. Как известно, на выезде греческие команды играют слабее. В Киеве они минут тридцать будут просыпаться, вести разведку. Этим нужно воспользоваться.

И не обязательно Соль должен забивать – сейчас часто так бывает, что форварды отвлекают защиту, уводя за собой, а ворота поражают хавбеки. У Динамо они молоды и пока хорошо бегут. Что касается Бойко, то ему нужно быть хладнокровными. У него проблема – игра ногами, но главное не допускать глупых ошибок и все будет нормально", – цитирует Саленко Команда№1.

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