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Динамо – Олимпиакос: только 3 раза киевляне шли дальше после 2:2 в первой игре – еврокубковая история "бело-синих"

23:01 38 Читати українською
Динамо – Олимпиакос: только 3 раза киевляне шли дальше после 2:2 в первой игре – еврокубковая история "бело-синих"
Динамо сыграло вничью с Олимпиакосом / ФК Динамо
Юрий Яковлев Юрий Яковлев

Динамо сыграло вничью с Олимпиакосом в первом матче 1/16 финала Лиги Европы 2018/19. "Футбол 24" анализирует шансы на выход киевлян в 1/8 финала турнира с точки зрения истории, вспомнив выступления "бело-синих" в еврокубках.

21 февраля на киевском НСК Олимпийский состоится ответный матч 1/16 финала Лиги Европы Динамо – Олимпиакос. Ничья 2:2 в первом поединке оставляет подопечным Александра Хацкевича достаточно хорошие шансы на выход в следующую стадию турнира.

Однако не стоит радоваться преждевременно, ведь в истории Динамо были случаи, когда по итогам ответного матча киевская команда прекращала борьбу за трофей после ничьей 2:2 в первом поединке.

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"Футбол 24" вспомнил все случаи в еврокубковой истории Динамо, когда киевляне завершили первый матч плей-офф (или квалификации) со счетом 2:2. Лишь в трех противостояниях из пяти киевляне в итоге проходили дальше. При этом два вылета, вероятно, до сих пор в памяти многих болельщиков.

Примечание. Мы учли только матчи на вылет (стадия плей-офф или квалификация), без учета поединков групповой стадии еврокубков.

1. Олимпиакос – Динамо (Кубок европейских чемпионов 1975/76, 1/16 финала) – 2:2, 1:0.

По иронии судьбы, именно Олимпиакос стал первым соперником Динамо в нашем списке. В розыгрыше Кубка европейских чемпионов 1975/76 на стадии 1/16 финала киевляне встречались именно со своим нынешним оппонентом.

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Поединок в Греции завершился вничью 2:2 (в составе киевлян дубль в активе Виктора Колотова), а ответный матч на Олимпийском (тогда – Республиканский) подопечные Лобановского выиграли со счетом 1:0. Единственный мяч во встрече забил Владимир Онищенко.

2. Университатя – Динамо (Кубок обладателей кубков 1985/86, 1/16 финала) – 2:2, 3:0.

2 мая 1986 года Динамо в финале Кубка обладателей Кубков разгромило мадридский Атлетико 3:0. А вот за несколько месяцев до этого киевляне прошли румынскую Университатю – 2:2 на выезде и 3:0 дома. В составе Динамо на выезде дубль оформил Александр Заваров, а в Киеве забивали Рац, Беланов и Демьяненко.

3. Вяйнелянниеми – Динамо (Кубок обладателей кубков 1990/91, 1/16 финала) – 2:2, 4:0.

Подопечные Анатолия Пузача осенью 1990 года уверенно разобрались с финским Вяйнелянниеми – 2:2 на выезде и 4:0 в Киеве. В обоих матчах голами отметились Олег Саленко и Сергей Юран, а в ответном матче дубль оформил Геннадий Литовченко.

4. Динамо – Тун (Лига чемпионов 2005/06, второй квалификационный раунд) – 2:2, 1:0.

Одна из самых трагических страниц в истории Динамо. На пути команды Леонида Буряка стал скромный Тун. В Киеве команды разошлись миром 2:2 (за динамовцев забивали Шацких и Гусев), а вот в Швейцарии хозяева на последних минутах встречи забили единственный гол в матче и прошли дальше.

5. Лацио – Динамо (Лига Европы 2017/18, 1/8 финала) – 2:2, 2:0.

В прошлом году подопечные Александра Хацкевича добыли хороший результат в Риме. Голы Виктора Цыганкова и Жуниора Мораеса позволили Динамо вывезти ничью 2:2 и сохранять оптимизм перед поединком в Киеве. Однако голы Лукаса Лейвы и де Врея позволили "лациале" одолеть Динамо и выйти в четвертьфинал.

Как видим, результат 2:2 ничего Динамо не гарантирует, ведь в двух из пяти аналогичных случаев киевляне по итогам двух матчей прекращали выступления в еврокубках. Причем в последних двух случаях "бело-синие" вылетали.

Грекам обязательно нужно забивать – еще в первом матче подопечные Мартинша могли отправить в ворота Бойко больше, чем два мяча, однако в тот вечер Фортуна выбрала нашу команду.

Защита Динамо не впечатлила надежностью в Греции, поэтому в ответном матче команде Александра Хацкевича в коем случае нельзя играть на 0:0. Конечно, если у них стоит задача продолжить выступления в Лиге Европы.

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Олимпиакос - Динамо Киев: Четверг 14 февраля 2019

Олимпиакос
Матч окончен
2 : 2
Динамо Киев
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