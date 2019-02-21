"Бойко повинен бути холоднокровнішим", – Саленко занепокоєний кондиціями голкіпера Динамо перед матчем з Олімпіакосом

Екс-форвард Динамо Олег Саленко поділився очікуваннями від матчу-відповідь 1/16 фіналу Ліги Європи між Динамо та Олімпіакосом.

"У мене хороші передчуття щодо цього матчу. Суджу за станом Динамо, по тому, який характер кияни показали в Греції. Головне, щоб в другому поєдинку підопічні Олександра Хацкевича не відкривалися, щоб намагалися грати на контратаках. Динамо заб'є гол і пройде.

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Очевидно, що Олімпіакос – не провідна команда Європи. Так, вдома греки завжди агресивні, завжди рвуть і метають, особливо, в першому таймі. Мене стривожив той факт, що оборона Динамо спочатку провалювалася. Але в цілому кияни витримали. Як відомо, на виїзді грецькі команди грають слабше. У Києві вони хвилин тридцять будуть прокидатися, вести розвідку. Цим потрібно скористатися.

І не обов'язково Соль повинен забивати – зараз часто так буває, що форварди відволікають захист, відводять за собою, а ворота вражають хавбеки. У Динамо вони молоді і поки добре біжать. Що стосується Бойка, то йому потрібно бути холоднокровнішим. У нього проблема – гра ногами, але головне не припускатись дурних помилок і все буде нормально", – цитує Саленка Команда№1.

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