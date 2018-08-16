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Бойчишин покинул Карпаты

11:34 121 Читати українською
Бойчишин покинул Карпаты
Олег Бойчишин / Фото ФК Карпаты

Украинский специалист Олег Бойчишин покинул пост главного тренера львовских Карпат.

Львовские Карпаты прекратили сотрудничество с Олегом Бойчишином, сообщает официальный сайт "львов".

Решение об отставке главного тренера принял вице-президент Карпат Олег Смалийчук, который надеется, что Бойчишин останется работать в клубе на другой должности.

О новом наставнике "зелено-белых" станет известно в ближайшее время.

45-летний специалист возглавил львовский клуб в ноябре 2017 года.

В текущем сезоне УПЛ после 4-х туров Карпаты занимают 8 место, имея в активе 4 очка.

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Теги
Карпаты Карпаты Главное Олег Смалийчук Олег Бойчишин Олег Бойчишин
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