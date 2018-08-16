Бойчишин покинул Карпаты

Украинский специалист Олег Бойчишин покинул пост главного тренера львовских Карпат.
Львовские Карпаты прекратили сотрудничество с Олегом Бойчишином, сообщает официальный сайт "львов".
Решение об отставке главного тренера принял вице-президент Карпат Олег Смалийчук, который надеется, что Бойчишин останется работать в клубе на другой должности.
О новом наставнике "зелено-белых" станет известно в ближайшее время.
45-летний специалист возглавил львовский клуб в ноябре 2017 года.
В текущем сезоне УПЛ после 4-х туров Карпаты занимают 8 место, имея в активе 4 очка.