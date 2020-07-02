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"Бояться полутораметрового аутиста?": экс-форвард Барселоны унизил Месси и уничтожил Гризманна за "нехватку яиц"

2 июля 18:06 - Читати українською
"Бояться полутораметрового аутиста?": экс-форвард Барселоны унизил Месси и уничтожил Гризманна за "нехватку яиц"
Месси и Гризманн / Reuters

Бывший нападающий испанской Барселоны и сборной Франции Кристоф Дюгарри прошелся по звездам "блаугранас" – Лионелю Месси и Антуану Гризманну.

"Кого боится Гризманн? Этого полутораметрового парня Месси, еще и полуаутиста? Антуану требуется лишь одно – отрастить себе яйца.

Если Месси покинет Барселону, то будет играть за нашу команду, – вице-президент аргентинского клуба

Люди в течение года говорят, что у Гризманна есть проблемы с Месси. Он должен дать себе пощечину. Действительно, аргентинец, возможно, мог бы и чаще отдавать ему передачи, но меня это не удивляет. Гризманн выглядит на поле напуганным, он должен взять и поговорить с Месси ради решения проблемы", – заявил чемпион мира-1998 в комментарии RMC Sport.

К слову, такие высказывания Кристофа Дюгарри вызвали шквал критики. Позже бывший форвард "блаугранас" (сезон 1997/98) вынужден был извиниться за резкие слова в адрес звезд каталонцев.

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Теги
Барселона Барселона Испания Лионель Лионель Месси Антуан Антуан Гризманн Кристоф Дюгарри
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