"Боятися півтораметрового аутиста?": екс-форвард Барселони принизив Мессі та знищив Грізманна за "брак яєць"

Колишній нападник іспанської Барселони та збірної Франції Крістоф Дюгаррі пройшовся по зірках "блаугранас" – Ліонелю Мессі та Антуанові Грізманну.

"Кого боїться Грізманн? Цього півтораметрового хлопця Мессі, який ще й напіваутист? Антуан потребує лише одного – відростити собі яйця.

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Люди впродовж року говорять, що Грізманн має проблеми з Мессі. Він повинен дати собі ляпаса. Справді, аргентинець, можливо, міг би й частіше віддавати йому передачі, але мене це не дивує. Грізманн виглядає на полі наляканим, він повинен взяти й поговорити з Мессі заради вирішення проблеми", – заявив чемпіон світу-1998 у коментарі RMC Sport.

До слова, такі висловлювання Крістофа Дюгаррі викликали шквал критики. Пізніше колишній форвард "блаугранас" (сезон 1997/98) змушений був вибачитися за різкі слова на адресу зірок каталонців.

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