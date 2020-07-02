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Если Месси покинет Барселону, то будет играть за нашу команду, – вице-президент аргентинского клуба

2 июля 14:20 - Читати українською
Если Месси покинет Барселону, то будет играть за нашу команду, – вице-президент аргентинского клуба
Лионель Месси / Фото The National

Кристиан Д'Амико, президент аргентинского Ньюэллс Олд Бойз надеется, что Лионель Месси не забыл о своей родине.

"Если Месси решит покинуть Барселону, он будет играть за Ньюэллс Олд Бойз. Это зависит не только от нас.

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Ассоциация футбола Аргентины может помочь нам, Клаудио Тапиа – друг Лео. Но я никогда не связывался с Клаудио, стараюсь его не беспокоить", – цитирует Д'Амико Tribal Football.

Напомним, Ньюэллс Олд Бойз базируется в родном городе Лионеля Месси – Росарио. В 2000 году аргентинец попал в академию Барселоны.

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Барселона Барселона Испания Лионель Лионель Месси Ньюэллс Олд Бойз Ньюэллс Олд Бойз
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