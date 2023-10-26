Выступления братиславской Артмедии в сезоне 2005/2006 – огромная яркая вспышка. Ничего похожего ни до, ни после ни одна словацкая команда не демонстрировала.

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Словацкий футбол никогда не имел больших успехов на клубном уровне. В конце 90-х в группу ЛЧ сенсационно залетел Кошице с нашим Русланом Любарским, однако безальтернативно провалился в компании с Манчестер Юнайтед, Ювентусом и Фейенордом: шесть поражений в шести матчах и разница мячей 2-13.

Следующего подвига пришлось ждать почти десять лет. Тогда всю Европу удивила неизвестная широкой публике Петржалка. И дело не только в самом факте ее квалификации в групповой этап Лиги чемпионов. Важно то, КАК она это сделала.

Творение Вайсса, встреча с Днепром, постоянные смены названия

Петржалка – самый большой спальный район Братиславы, расположенный на правом берегу реки Дунай. И хотя сам клуб был основан еще в 1898 году, серьезных достижений более чем за столетие существования накопилось совсем немного. В начале 80-х столичный клуб дважды выигрывал словацкую лигу, однако в еврокубках никогда не выступал. Так было до того момента, пока команду не возглавил Владимир-Вайсс-старший, который в Петржалке завершал карьеру футболиста, работал там ассистентом главного тренера, а затем выиграл все возможные трофеи на уровне Словакии.

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В 2003 году началась еврокубковая история клуба, когда Петржалка пробилась в Кубок УЕФА, где остановилась в Первом квалификационном раунде. Еще через год судьба свела словаков с нашим Днепром. Ребята Евгения Кучеревского не заметили соперника на выезде (победа 3:0) и разошлись миром дома на Метеоре (1:1).

Очевидно, что перед стартом сезона 2005/2006 от чемпиона Словакии не ждали подвигов. Особенно с учетом того, что стартовать приходилось в Первом квалифае против чемпиона Казахстана – Кайрата. Однако команде Владимира Вайсса-старшего удалось установить рекорд и стать первой, кто преодолел три квалификационных раунда на пути в группу ЛЧ (в том сезоне аналогичное достижение повторил Ливерпуль).

Отдельно следует сказать несколько слов о наименовании Петржалки. Клуб почти 20 раз менял название, но наибольшего успеха в европейском футболе словаки достигли при сотрудничестве с Артмедией, рекламным агентством-спонсором клуба. Именно команда с таким неймингом остается одной из главных сенсаций в истории Лиги чемпионов.

120+1 и озадаченный Селтик

Хотя после первого матча в Казахстане поверить в хоть какой-то позитив для словаков было просто невозможно. Кайрат обыграл Артмедию с максимально комфортными 2:0 и в Словакию ехал для завершения формальности. Однако в середине первого тайма Балаж Борбей вывел хозяев вперед, а на старте второй половины Даниэль Чурж сделал счет зеркальным.

Дело дошло до экстратаймов, где Кайрат, казалось, таки возьмет свое. Казахи отличились уже на 91-й минуте, однако через несколько мгновений Ян Козак-младший (сын тренера национальной команды) реализовал пенальти. Правило выездного гола не позволяло Артмедии останавливаться – словакам потребовался еще один мяч. И они его забили на 120+1 минуте! Вышедший на замену на 83-й минуте защитник Павол Станьо принес хозяевам желаемый результат – 4:1.

Эпичность этого эпизода хорошо передает ламповое видео. Участие в финальном штурме принимал даже голкипер Артмедии Юрай Чобей.

Сложно сказать, учитывал ли Селтик тот факт, что во Втором раунде ему будет противостоять такая колючая команда. Судя по результату первого матча, шотландцы проигнорировали этот урок и на ошибках Кайрата решили не учиться. А свои исправлять было слишком поздно.

Если в параллельной паре киевское Динамо позорилось со швейцарским Тюном, то Селтик получил не меньшую обструкцию. До 43-й минуты команда Гордона Стракана, дебютировавшего в Лиге чемпионов в новой роли, не имела особых проблем. Тренер "кельтов" выставил существенно обновленный состав, однако громких имен там хватало: Стилиан Петров, Нил Леннон, Крис Саттон, Эйден МакГиди, Джон Хартсон… В то же время в старте хозяев вышли 10 словаков и один чех.

Пропущенный гол от Юрая Галенара перед самым перерывом должен был вернуть шотландцев в чувство, впрочем после перерыва проблемы только увеличились. Команды обменивались атаками, а забивала только Артмедия. На 89-й минуте мяч в пятый раз оказался в воротах Селтика – это Галенар оформил хет-трик (и это в дебютной игре на европейской арене!)

Возможно, фаворит рассчитывал, что сможет исправить все в Глазго, однако отыграть пять голов Селтику оказалось не по силам. Хотя ребята Стракана были близки к цели – 4:0. Сенсационный путь словацкого чемпиона продолжился.

Волшебник Чобей

Сербский Партизан безусловно готовился стать той командой, которая, наконец, подойдет к игре со словаками с максимальной серьезностью и без лишнего напряжения пробьется в групповой этап ЛЧ. Но как ошибались балканцы.

Противостояние Партизана и Артмедии запомнилось напряженными 210 минутами без голов и феерией в воротах словацкого кипера Юрая Чобея.

Это было давно, я не слишком часто возвращаюсь в прошлое, – рассказывал несколько лет назад Чобей в интервью словацкой прессе. – Я получаю много реакций от окружающих, в которых повторяется один мотив: Белград, Белград, Белград… Борьба с Партизаном была исключительной. В ту ночь я почувствовал, что покорил Белград.

Кроме десятков сейвов (особенно донимал Чобею молодой Симон Вукчевич, который вскоре поиграет в Спортинге, Блэкберне, а затем во львовских Карпатах), кипер Артмедии отразил два послематчевых пенальти. 34-летний Чобей провел главный поединок в карьере, после которого его стали называть "волшебником".

История 199-сантиметрового Юрая Чобея стоит экранизации хотя бы потому, что через несколько дней спустя после последнего матча группового этапа против Порту в декабре 2005-го Юрай пережил сложную операцию по удалению опухоли в мозгу. Она оказалась доброкачественной и располагалась в опасном участке. Поэтому голкипера экстренно прооперировали.

К сожалению, после спорта Чобей не нашел себя. Он рассказывал, что имеет проблемы с деньгами, не может найти работу, а потом устроился рабочим: косил траву, собирал листья и зимой расчищал снег. В качестве воспоминаний о прошлом у него остался вратарский свитер из матча против Партизана. "Я езжу в нем на рыбалку", – говорил Юрай.

Переполох в группе

В отличие от упомянутого Кошице, Артмедия солидно выступила в группе Лиги чемпионов. Подопечные Вайсса дважды сыграли вничью с еще одним шотландским грандом – Рейнджерс (0:0 и 2:2), проиграли Интеру (0:1 и 0:4) и опередили Порту (3:2 и 0:0). Интересно, что в Португалии словаки горели 0:2, но снова использовали магию за пределами Хогвартса и забили трижды. Более того, словаки до последних секунд заключительного шестого тура сохраняли шансы на выход в плей-офф!

Витор Байя, Пепе, Диего, Лучо Гонсалес, Лисандро Лопес и Рикарду Куарежма едва удержали 0:0 в Братиславе. И если бы не ряд противоречивых решений арбитра Маркуса Мерка, то Артмедия могла рассчитывать на большее. Однако немецкий рефери не зафиксировал игру рукой Пепе в штрафной площади, а с игры хозяева так и не забили.

Звезды из Португалии, вероятно, навсегда запомнили словацкий газон. В тот декабрьский вечер в Братиславе лил дождь, сыпал снег и безжалостно завевал ветер.

В конце концов словаки пробились в Кубок УЕФА. После снятых скальпов ведущих команд Европы Артмедия не справилась со скромным Левским (0:1 и 0:2). Сказка завершилась. В то же время команда из Петржалки продемонстрировала, что тот сезон – это не просто приятная случайность. Словаки действительно заслуживали на такое выступление.

Падение клуба и трагический фатум

Кто бы мог подумать, что уже в 2009-м клуб постигнет массовый отток игроков из-за финансовых проблем, а в 2014-м Петржалка переживет клиническую смерть и окажется аж в 5-м (!) дивизионе. В последние шесть сезонов столичная команда находится во втором по силе дивизионе словацкого футбола и пока не может вернуться в элиту. Следует отметить, что стадион Артмедии пережил пожар в 2010-м, а сейчас вообще служит в качестве строительной площадки.

Кроме упомянутого Юрая Чобея, судьба многих футболистов этой эпической команды сложилась не лучшим образом. К примеру, лидер Артмедии Юрай Галенар покончил жизнь самоубийством. Нападающего нашли мертвым в лесу недалеко от Братиславы через два дня после его 35-летия.

Защитник Мариан Чишовски, не принимавший непосредственного участия в подвигах Артмедии и пришедший во второй половине сезона, покинул мир 40-летним после продолжительного недуга. Можно вспомнить и Марека Крейчи, зажигавшего в Петржалке за сезон до большого европохода. Бомбардир разбился в ДТП в 2007 году. Ему было 26.

Если же говорить о развитии игроков той Артмедии, то практически никто не вышел на качественно новый уровень. Владимир Вайсс вообще еще посреди того сезона взял с собой несколько игроков и уехал в Сатурн. Можно отметить разве что Яна Козака, отыгравшего 6 матчей в АПЛ за Вест Бром, Балажа Борбея с его 8 поединками в Бундеслиге за Кайзерслаутерн и Блажея Вачака с 13 играми за Тревизо в Серии А.

Но имеет ли значение все то, что было потом в карьерах героев сезона 2005/2006? Они творили магию здесь и сейчас. И, прежде всего, были сильными как команда. Команда, поставившая на уши Европу.