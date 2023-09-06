Новичок УПЛ официально объявил о начале конкурса на новую клубную эмблему.

FAVBET стал официальным спонсором Полесья

Каждый желающий может отправить свой вариант в период с 6 сентября по 16 ноября 2023 года. Компетентное жюри выберет лучшие варианты, которые будут выдвинуты на финальное голосование. Полесье требует отразить в обновленном логотипе следующие смыслы: год основания клуба, образ волка, зелено-желтые клубные цвета, язык логотипа – украинский. Победителю обещают вознаграждение. Правда, житомиряне могут сохранить и старую эмблему, которая также будет выдвинута на голосование.

Благодаря хорошему финансированию Полесье мощно начало дебютный сезон на уровне УПЛ. После 6 туров команда Юрия Калитвинцева идет второй, отставая от Шахтера на 2 очка.

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