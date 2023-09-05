FAVBET стал официальным спонсором футбольного клуба Полесье. Новое партнерство предусматривает поддержку выступлений команды в украинской Премьер-лиге, популяризацию обоих брендов и большее вовлечение фанатского сообщества.

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"FAVBET продолжает поддерживать футбол, а вместе с партнерами формирует будущее спорта в Украине. Мы горды способствовать развитию Полесья и помогать его талантливым игрокам идти к новым победам. Надеюсь, что вместе мы впишем несколько ярких страниц в историю клуба и всего украинского футбола. Конечно, будет много активностей для болельщиков и социальных проектов. Планируем очень активный сезон, тем более что "полесские волки" сейчас демонстрируют очень высокий уровень игры", – прокомментировал начало сотрудничества Head of Sport Marketing FAVBET Денис Якимов.

Напомним, Полесье – футбольный клуб с более чем 60-летней историей. После победы в Первой лиге в прошлом году команда дебютировала в Премьер-лиге, где сейчас занимает вторую строчку турнирной таблицы, уступая лишь Шахтеру. Следующий свой матч команда сыграет против Черноморца уже 16 сентября.

Подписанием Полесья FAVBET продолжает реализацию многолетней стратегии по развитию национального футбола. Сегодня компания оказывает поддержку клубам в Первой лиге и УПЛ, а также способствует подготовке и соревнованиям футболистов.

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