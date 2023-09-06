Новачок УПЛ офіційно оголосив про початок конкурсу на нову клубну емблему.

FAVBET став офіційним спонсором Полісся

Кожен охочий може надіслати свій варіант у період з 6 вересня до 16 листопада 2023 року. Компетентне журі обере найкращі варіанти, які висунуть на фінальне голосування. Полісся вимагає відобразити у оновленому лого наступні сенси: рік заснування клубу, образ вовка, зелено-жовті клубні кольори, мова логотипу – українська. Переможцю обіцяють винагороду. Щоправда, житомиряни можуть зберегти і стару емблему, яку також висунуть на голосування.

Завдяки хорошому фінансуванню Полісся потужно розпочало дебютний сезон на рівні УПЛ. Після 6 турів команда Юрія Калітвінцева йде другою, відстаючи від Шахтаря на 2 очки.

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