"Було дуже спекотно, із жахливою вологістю – понад 80%. Після того, як ми провели розминку перед матчем, стало ще гірше. Скільки б води я не пив, завжди відчував спрагу. Згодом ставало ще гірше. Я почав втрачати орієнтацію.

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Я більше не чув підказок від помічників, які намагалися зв'язатися зі мною через навушники, допомогти мені, бо бачили, що щось іде не так. Я їх не чув і не пам'ятаю про це. Я був у своєму світі, який був відрізаний від помічників.

У мене був тепловий удар, але все могло бути набагато гіршим. Коли я потрапив до лікарні, мені сказали, що я можу впасти в кому будь-якої миті. Того дня я ледь не опинився в труні. Те, що сталося, було дуже небезпечним. Думаю, що бог сказав мені закінчити матч. Він врятував мене", – цитує Сіказве L'Equipe.

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