Лиссабонская Бенфика и лондонский Арсенал не выявили сильнейшего в первом матче 1/16 финала Лиги Европы. Вашему вниманию видео забитых мячей и самых интересных моментов поединка.

В равной игре на римском Олимпико команды начали забивать уже после перерыва.

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На 55-й минуте Пицци уверенно реализовал одиннадцатиметровый за игру рукой Смит-Роу и вывел "орлов" вперед. Подопечные Артеты, однако, сумели отыграться. Да еще и две минуты спустя. Соареш оказался на позиций левого форварда в затяжной атаке "канониров" и выложил мяч на Сака, а Букайо в такой ситуации было труднее промахнуться – 1:1.

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