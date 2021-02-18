Реал Сосьедад – Манчестер Юнайтед – 0:4 – видео голов и обзор матча
22:56 - Читати українською
Манчестер Юнайтед раздавил Реал Сосьедад в матче 1/16 Лиги Европы. Смотрите видео голов и обзор встречи.
Бруну Фернандеш 27’
Бруну Фернандеш 58’
Маркус Рашфорд 65’
Дэниел Джеймс 90’
27’ Бруну Фернандеш
58’ Бруну Фернандеш
65’ Маркус Рашфорд
90’ Дэниел Джеймс
"Красные дьяволы" имели ливень моментов в первом тайме, но забить удалось лишь благодаря ошибке соперника. Два полевые игроки Реала Сосьедад сбились с голкипером, оставив Бруну Фернандешу пустые ворота.
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Настоящее избиение началось после перерыва. Фернандеш и Рашфорд воспользовались провалами высокой обороны басков, а точку поставил Джеймс. Манчестер Юнайтед победил 4:0 и превратил ответный матч в формальность.
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