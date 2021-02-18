Манчестер Юнайтед раздавил Реал Сосьедад в матче 1/16 Лиги Европы. Смотрите видео голов и обзор встречи.

"Красные дьяволы" имели ливень моментов в первом тайме, но забить удалось лишь благодаря ошибке соперника. Два полевые игроки Реала Сосьедад сбились с голкипером, оставив Бруну Фернандешу пустые ворота.

Лига Европы: МЮ уничтожил Реал Сосьедад, Байер проиграл в феерическом матче Янг Бойз, Милан упустил победу

Настоящее избиение началось после перерыва. Фернандеш и Рашфорд воспользовались провалами высокой обороны басков, а точку поставил Джеймс. Манчестер Юнайтед победил 4:0 и превратил ответный матч в формальность.