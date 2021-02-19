Лісабонська Бенфіка та лондонський Арсенал не виявили сильнішого в першому матчі 1/16 фіналу Ліги Європи. До вашої уваги відео забитих м'ячів і найцікавіших моментів поєдинку.

У рівній грі на римському Олімпіко команди почали забивати вже після перерви.

Реал Сосьєдад – Манчестер Юнайтед – 0:4 – відео голів та огляд матчу

На 55-й хвилині Піцці впевнено реалізував одинадцятиметровий за гру рукою Сміта-Роу та вивів "орлів" вперед. Підопічні Артети, однак, зуміли відігратися. Та ще й за дві хвилини. Соареш опинився на позицій лівого форварда в затяжній атаці "канонірів" і виклав м'яч на Сака, а Букайо в такій ситуації було важче схибити – 1:1.

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