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Диего Коста посвятил свой гол больной раком футболистке Атлетико – поступок дня

18:31 37 Читати українською
Диего Коста посвятил свой гол больной раком футболистке Атлетико – поступок дня
Диего Коста / Explica

Форвард мадридского Атлетико Диего Коста не только спас для своей команды ничью в матче против Атлетика из Бильбао (1:1), но и запомнился благородным поступком.

37’ Икер Муньяин
 
Диего Коста 39’
37’ Икер Муньяин
39’ Диего Коста

Нападающий посвятил свой гол футболистке женской команды Атлетико Вирджинии Торречилле, сообщает ESPN.

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После забитого мяча Диего Коста продемонстрировал операторам ее футболку. Так опытный форвард решил поддержать свою коллегу. Недавно Торречилла была прооперирована – ей удалили раковую опухоль из головного мозга.

Торречилла уже отреагировала на поступок Диего Косты. "У меня нет слов... Ты великолепен! Спасибо от всего сердца!", – написала она в своем твиттере.

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