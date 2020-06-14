Диего Коста посвятил свой гол больной раком футболистке Атлетико – поступок дня

Форвард мадридского Атлетико Диего Коста не только спас для своей команды ничью в матче против Атлетика из Бильбао (1:1), но и запомнился благородным поступком.

Нападающий посвятил свой гол футболистке женской команды Атлетико Вирджинии Торречилле, сообщает ESPN.

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После забитого мяча Диего Коста продемонстрировал операторам ее футболку. Так опытный форвард решил поддержать свою коллегу. Недавно Торречилла была прооперирована – ей удалили раковую опухоль из головного мозга.

Торречилла уже отреагировала на поступок Диего Косты. "У меня нет слов... Ты великолепен! Спасибо от всего сердца!", – написала она в своем твиттере.

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