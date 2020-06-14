Атлетик расписал результативную ничью с Атлетико: 28-й тур Ла Лиги, матчи воскресенья

В рамках 28-го тура чемпионата Испании Атлетик и Атлетико сильнейшего определить не смогли (1:1).

Чемпионат Испании 2019/20, 28-й тур

Атлетик – Атлетико – 1:1

Голы: Муниаин, 37 – Коста, 39

Реал Сосьедад – Осасуна – начало в 23:00

Первый тайм атлетического дерби прошел при явном преимуществе басков как в активности, так и в остроте, но до 30-х минут моментов не возникало. После паузы на водопой дела пошли веселее: на 32-й Альварес головой пробил под правую стойку штангу (Облак парировал), а на 37-й хозяева вышли вперёд – Берчиче исполнил прострел на линию штрафной, а Муниаин "шведой" в касание переправил мяч в дальний угол. Впрочем, уже через две минуты Коке разрезным пасом вывел Косту на свидание с Симоном – 1:1. Кстати, для Коке это был 308-й матч за Атлетико (4-й в истории клуба по этому показателю), а для Диего – первый гол с сентября прошлого года.

На перерыв команды ушли с ничейным счетом, а второй тайм откровенно разочаровывал. В первые 30 минут можно было вспомнить разве что замыкание углового в исполнении Косты метров с пяти, но оно точным не было. Диего Симеоне провёл замены и едва не выиграл поединок на 80-й минуте: Лоди мощно пробил метров с 20-ти, Симон парировал в сторону, а Ариас с острого угла добивал в почти пустые ворота – Симон в последний момент успел паирировать коленом! После этого команды обменялись рядом менее интересных эпизодов. В конце концов, финальный свисток зафиксировал ничью.

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