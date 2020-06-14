Бойова нічия у відеоогляді матчу Атлетік – Атлетіко

Атлетік із Більбао та мадридський Атлетіко не виявили сильнішого в матчі 28-го туру іспанської Ла Ліги. Дивіться відео забитих м'ячів і найцікавіших моментів поєдинку.

Команди обмінялися голами ще в першому таймі. Спалах активності трапився перед самісінькою перервою.

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Спочатку на 37-й хвилині Ікер Муньяїн в один дотик класно замкнув простріл із лівого флангу. Проте, вже за дві хвилини Коке розрізним пасом вивів на побачення з голкіпером Дієго Косту, а той ефектно скористався наданим шансом.

Друга половина гри, попри всі старання обох команд, виявилася безгольовою. Як наслідок, бойова нічия у протистоянні Атлетіка та Атлетіко.

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