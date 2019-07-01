Бобко покидает АФК Эскильстуну

Шведская команда решила прекратить сотрудничество с хавбеком Иваном Бобко.

Главный тренер Эскильстуны Неманья Милянович заявил, что клуб расторгает контракты с некоторыми игроками, среди которых и украинский полузащитник.

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"В контрактах отдельных игроков был пункт, предусматривающий возможность разрыва соглашения в одностороннем порядке после определенной даты. И мы его активировали. Не думаю, что они оправдали наши ожидания", – заявил наставник в интервью официальному сайту клуба.

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После 13 туров Эскильстуна занимает последнюю строчку чемпионата Швеции, имея в своем активе всего семь очков.