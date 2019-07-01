Бобко покидає АФК Ескільстуну

Шведська команда вирішила припинити співпрацю з хавбеком Іваном Бобком.

Головний тренер Ескільстуни Неманья Мілянович заявив, що клуб розриває контракти з деякими гравцями, серед яких і український півзахисник.

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"У контрактах окремих гравців був пункт, який передбачає можливість розриву угоди в односторонньому порядку після певної дати. І ми його активували. Не думаю, що вони виправдали наші очікування", – заявив наставник в інтерв'ю офіційному сайту клубу.

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Після 13 турів Ескільстуна посідає останню сходинку чемпіонату Швеції, маючи в своєму активі всього сім очок.