Бобко официально стал игроком Окжетпеса

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Барселона – Челси: Гризманн готов сиять, де Йонг безупречен, а замена Азара и новые Лэмпард с Хави блестящие
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Мілевський, Коноплянка та Федецький грають за борщ, вино і футболку Мессі: Минай у "мріях" Михайла КополовцяУкраина — 23 июль 441
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Сборная Украины попала в тройку лучших в отборе на Евро-2020 за интересным статистическим показателемЕвро-2020 — 23 июль 603
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"Десятка" для Динамо: 5 легіонерів, які можуть стати серйозним підсиленням київського клубу – один представляє УПЛСергій Тищенко — 23 июль 17182
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Бешикташ помешает Фенербахче подписать Коноплянку – "черные орлы" уже договорились с украинцемТурция — 23 июль 446