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Бобко официально стал игроком Окжетпеса

00:17 25 Читати українською
Бобко официально стал игроком Окжетпеса
Иван Бобко / фото: АФК Эскильстуна

Украинец Иван Бобко подписал контракт с казахским Окжетпесом.

Казахский Окжетпес объявил о подписании украинского полузащитника Ивана Бобко, сообщает официальный сайт клуба.

Бобко покидает АФК Эскильстуну

Отмечается, что украинец подписал контракт с клубом до конца сезона.

Последним клубом 28-летнего украинском был шведский АФК Эскильстуна. Он сыграл за шведский клуб 8 матчей и забил 1 гол.

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Добавим, что Бобко выступал в УПЛ за такие команды как Металлист и Черноморец.

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Теги
Мир Иван Бобко Иван Бобко Чемпионат Казахстана Окжетпес Окжетпес Украинцы за рубежом
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