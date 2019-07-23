Малиновский отличился красивым голом на тренировке Аталанты

Полузащитник Аталанты Руслан Малиновский вместе с капитаном "бергамасков" разыграли блестящий гол.

Полузащитник Аталанты Руслан Малиновский демонстрирует свои лучшие качества на командных тренировках.

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Во время командного спарринга украинцу удался великолепный гол ударом под перекладину. Ассистировал Малиновскому капитан Аталанты Алехандро Гомес, ранее выступавший за харьковский Металлист.

Напомним, Малиновский подписал контракт с итальянским клубом на 5 лет. По неофициальной информации, Генк получил за 26-летнего украинца 13,7 млн евро.

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