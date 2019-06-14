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Бобан повернувся в Мілан, Мальдіні отримав крісло технічного директора "россонері"

16:59 539 Читать на русском
Бобан повернувся в Мілан, Мальдіні отримав крісло технічного директора "россонері"
Легенди посіли керівні посади в Мілані / Фото 90s Football

На керівних посадах Мілана відбулись радикальні зміни.

Легендарний півзахисник Мілана Звонімір Бобан покинув посаду заступника генерального секретаря ФІФА та повернувся в рідний клуб у крісло керівника відділу футболу, повідомляє офіційний сайт італійського гранда.

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Не менш легендарний Паоло Мальдіні покинув посаду голови зі стратегічного розвитку міланців та став технічним директором клубу.

Нагадаємо, Бобан і Мальдіні були одними з ключових гравців величного Мілана 90-х.

За підсумками минулого сезону Серії А "россонері" посіли 5-ту сходинку турнірної таблиці.

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Теги
Італія Мілан Мілан Паоло Мальдіні Звонімір Бобан
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