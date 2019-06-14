Бобан повернувся в Мілан, Мальдіні отримав крісло технічного директора "россонері"

На керівних посадах Мілана відбулись радикальні зміни.
Легендарний півзахисник Мілана Звонімір Бобан покинув посаду заступника генерального секретаря ФІФА та повернувся в рідний клуб у крісло керівника відділу футболу, повідомляє офіційний сайт італійського гранда.
"Його зв'язок з Міланом завжди буде дуже сильним", – Мальдіні розповів про шанси Шевченка стати наставником "россонері"
Не менш легендарний Паоло Мальдіні покинув посаду голови зі стратегічного розвитку міланців та став технічним директором клубу.
Нагадаємо, Бобан і Мальдіні були одними з ключових гравців величного Мілана 90-х.
За підсумками минулого сезону Серії А "россонері" посіли 5-ту сходинку турнірної таблиці.
Роналду не зробив Ювентус сильнішим, диво Аталанти, а римські та міланські клуби провалилися – підсумки Серії А-2018/19