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Бобан решил судиться с Миланом, – СМИ

20:13 20 Читати українською
Бобан решил судиться с Миланом, – СМИ
Звонимир Бобан / LaPresse

Бывший полузащитник, а ныне – функционер Звонимир Бобан подал в суд на итальянский Милан, который уволил его с должности директора.

Уволенный "россонери" весной хорват подал иск к клубу, сообщает Tuttosport.

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В начале марта Бобан выразил недовольство тайными переговорами гендиректора Милана Ивана Газидиса с Ральфом Рангником. Немецкий специалист должен был летом прийти то ли на пост главного тренера, то ли спортивного директора. Уже 7 марта хорватского функционера уволили, сославшись на недавнее интервью. Хорват не согласен, что его увольнение было справедливым и теперь требует от гранда компенсацию.

Напомним, что Звонимир Бобан защищал цвета Милана в 1991-2001 гг., а в прошлом году вернулся на Сан-Сиро в рамках перестройки клубного менеджмента. Именно он ответственен за назначение Марко Джампаоло на должность тренера "россонери" и его замену на Стефано Пиоли.

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Теги
Италия Милан Милан Звонимир Бобан Иван Газидис
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