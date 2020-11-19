"Как вы верно заметили, я люблю знакомиться с новыми городами, культурами и людьми. Я не люблю долго сидеть на одном месте. Соответственно, Париж, Лондон, а также города за пределами Европы мне интересны.

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Я был удивлен недавними новостями. Хотелось бы сначала обсудить это с клубом. Но теперь меня это уже не волнует. Я всегда говорил, что хотел бы испытать что-то новое и принять новый вызов. Я очень хорошо себя чувствую, нахожусь в великолепной форме и помогал команде в последние месяцы. Об этом говорят и Ганс-Дитер Флик, и мои партнеры по команде. Это самое важное для меня.

Я полностью сконцентрирован на защите пяти титулов, которые мы с клубом завоевали в прошлом сезоне. Когда настанет день расставания, я с гордостью оглянусь назад на годы, проведенные здесь, на множество успехов, которых мы с клубом добились. Немногим футболистам удается пережить такой опыт. В то же время я смотрю вперед с полной мотивацией и с нетерпением жду того, что произойдет", – цитирует Боатенга Goal.

Заметим, Жером уже девять сезонов защищает цвета Баварии. В текущем сезоне в его активе 9 матчей и один результативный удар. В составе мюнхенской команды 32-летний защитник восемь раз становился победителем чемпионата Германии и дважды выиграл Лигу чемпионов.

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