Защитник мюнхенской Баварии Боатенг может продолжить свою карьеру в английской Премьер-лиге.

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В услугах игрока заинтересованы английские Арсенал и Тоттенхэм, сообщает издание Bild. Действующий контракт Боатенга с Баварией рассчитан до июня 2021 года, при этом защитник отказался вести с клубом переговоры о продлении текущего соглашения.

К слову, еще в 2018 году попытку подписать контракт с Боатенгом делал Манчестер Юнайтед – Жозе Моуринью, который тогда возглавлял "красных дьяволов" лично был заинтересован в услугах защитника.

Напомним, у Боатенга уже есть опыт выступлений в чемпионате Англии – в сезоне-2010/11 он успел поиграть за Манчестер Сити, откуда и перешел в Баварию за 13,5 млн евро. В составе мюнхенской команды 32-летний защитник восемь раз становился победителем чемпионата Германии и дважды выиграл Лигу чемпионов. Transfermarkt оценивает игрока в 12 млн евро.

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