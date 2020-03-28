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Боатенг устроил вечеринку дома несмотря на карантин – на гулянке присутствовал сын звездного хавбека

17:53 54 Читати українською
Боатенг устроил вечеринку дома несмотря на карантин – на гулянке присутствовал сын звездного хавбека
Кевин-Принс Боатенг с женой / Фото Akahi News

Полузащитник Бешикташа Кевин-Принс Боатенг пытается развлекаться, насколько это возможно в условиях изоляции.

Турецкий чемпионат приостановлен из-за коронавируса, в стране введен карантин, но это не сильно огорчает Кевин-Принса Боатенга.

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33-летний ганец устроил "громкую" вечеринку дома, на которой присутствовали сын и очаровательная жена игрока. Сначала семейство организовало импровизированную сцену, где Кевин-Принс сыграл роль охранника заведения. А когда все посетители зашли на вечеринку для трех – начались безумные танцы.

В нынешнем сезоне чемпионата Турции Боатенг провел 6 матчей, в которых отметился двумя голами.

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