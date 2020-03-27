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Клопп заплакал от You'll Never Walk Alone в исполнении британских врачей – эмоциональное видео

14:56 16 Читати українською
Клопп заплакал от You'll Never Walk Alone в исполнении британских врачей – эмоциональное видео
Хендерсон и Клопп / Getty Images

Тренер Ливерпуля Юрген Клопп прокомментировал видео, на котором работники больницы в Дареме поют легендарную песню.

"Вчера мне показали видео человек в больнице рядом с реанимацией, и когда они начали петь You'll Never Walk Alone, я сразу же заплакал. Это невероятно.

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Это очень показательно, люди не только работают, у них действительно сильный дух. Они привыкли помогать другим людям, нам также нужно к этому привыкнуть, потому что обычно у нас есть свои проблемы и все такое. Но это их работа, они делают это ежедневно.

Они подвергают себя опасности, помогают больным и инвалидам, поэтому я не могу еще больше восхищаться ими и ценить это больше, я действительно не могу", – цитирует Клоппа официальный сайт Ливерпуля.

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