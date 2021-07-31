Чемпион мира 2014 года стремится оказаться в составе Манчестер Юнайтед, сообщает Daily Star.

Погба может покинуть Олд Траффорд ради самого принципиального оппонента Манчестер Юнайтед

После завершения контракта с Баварией Боатенг стал свободным агентом и рассчитывал на легкий поиск новой команды. Впрочем, спрос на 32-летнего центрбека есть только в Италии – Ювентус, Милан, Наполи, Лацио, Рома. Мечты немца о Манчестер Юнайтед добивает переход Рафаэля Варана, за которого "красные дьяволы" отдадут 50 млн евро.

Напомним, на протяжении своей карьеры Боатенг поиграл за Герту, Гамбург, Манчестер Сити и Баварию.

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