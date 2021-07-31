Боатенг мечтает оказаться в Манчестер Юнайтед – реальный спрос на защитника только из Италии
Экс-защитник Баварии Жером Боатенг имеет амбициозные планы относительно своей новой команды.
Чемпион мира 2014 года стремится оказаться в составе Манчестер Юнайтед, сообщает Daily Star.
Погба может покинуть Олд Траффорд ради самого принципиального оппонента Манчестер Юнайтед
После завершения контракта с Баварией Боатенг стал свободным агентом и рассчитывал на легкий поиск новой команды. Впрочем, спрос на 32-летнего центрбека есть только в Италии – Ювентус, Милан, Наполи, Лацио, Рома. Мечты немца о Манчестер Юнайтед добивает переход Рафаэля Варана, за которого "красные дьяволы" отдадут 50 млн евро.
Напомним, на протяжении своей карьеры Боатенг поиграл за Герту, Гамбург, Манчестер Сити и Баварию.
Гравці, які можуть змінити клуб після прориву на Євро-2020 – партнери Маліновського, кривдник України і мета Шахтаря