Одиозный агент Мино Райола предложил услуги своего клиента Ливерпулю, утверждает Le10Sport.

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Слухи об уходе Погба из Юнайтед получили новую жизнь в летнее трансферное окно. У чемпиона мира остался всего год по контракту с "красными дьяволами". О продлении сотрудничества на новый период стороны пока не договорились.

Мешают переговорам непомерные аппетиты агента Погба, который стремится в очередной раз заработать солидные комиссионные. Переход французского хавбека в другой клуб, даже самого принципиального соперника МЮ, тоже вполне устроит Райолу.

К слову, в сезоне 2020/21 Поль Погба провел 42 матча во всех турнирах, в которых забил 6 мячей и отдал 9 результативных передач.

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