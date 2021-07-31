Чемпіон світу 2014 року прагне опинитися у складі Манчестер Юнайтед, повідомляє Daily Star.

Погба може покинути Олд Траффорд заради найпринциповішого опонента Манчестер Юнайтед

Після завершення контракту з Баварією Боатенг став вільним агентом і розраховував на легкий пошук нової команди. Втім, попит на 32-річного центрбека є лише в Італії – Ювентус, Мілан, Наполі, Лаціо, Рома. Мрії німця про Манчестер Юнайтед добиває перехід Рафаеля Варана, за якого "червоні дияволи" віддадуть 50 млн євро.

Нагадаємо, упродовж своєї кар'єри Боатенг пограв за Герту, Гамбург, Манчестер Сіті та Баварію.

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