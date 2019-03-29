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Боатенг летом покинет Баварию

13:24 99 Читати українською
Боатенг летом покинет Баварию
Жером Боатенг и Матс Хуммельс / AFP

Защитник мюнхенцев Жером Боатенг, похоже, покинет Баварию летом.

Как стало известно Süddeutsche Zeitung, ветеран Баварии Жером Боатенг летом сменит клубную прописку.

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Главная причина такого решения – трансферы защитников Лукаса Эрнандеса из Атлетико, который на днях стал игроком испанского клуба за 80 млн евро, и Бенжамена Павара.

Кроме этого, туманным остается и будущее Матса Хуммельса в Мюнхене. Или Хуммельс, или Боатенг летом точно покинут Баварию, однако вероятнее всего, клуб расстанется с Жеромом.

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