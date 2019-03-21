Льов зробив ставку на нове покоління у важкий період – німецький футбол отримає глобальну оцінку

У Бундестім відбуваються серйозні зміни, які покажуть, наскільки правильним шляхом йде весь футбол Німеччини.

Йоахім Льов після провального російського Мундіалю висловив готовністю змінювати команду, грамотно розібравши свої помилки. Однак у Лізі націй гра Бундестім відчутно не покращилася. Наслідок – виліт у дивізіон B. Від головного тренера чекали різких рішень, але тоді, восени. Натомість блискавка вдарила через декілька місяців – на початку весни Йогі відрахував з команди трьох "ветеранів" Томаса Мюллєра, Жерома Боатенга та Матса Хуммельса.

Ветеранами їх можна називати лише умовно – кожному не більше 30 років. Вони були готові продовжувати виступи за збірну, про що не без суму публічно повідомили після звістки від Льова. Баварія взагалі обурилася, що тренер Манншафт завдав такого удару її футболістам у найвідповідальніший момент сезону.

"2019 рік стане новим стартом для збірної. Потрібно визначитися з курсом на майбутнє. Молоді гравці повинні брати відповідальність на себе, ми хочемо показати нове обличчя команди", – обгрунтував своє рішення Йоахім Льов.

Головний тренер збірної Німеччини взявся за тотальне омолодження складу. З безпосередніх учасників переможного фіналу ЧС-2014 лише один (Мануель Нойєр) вийшов на поле у вчорашньому матчі з Сербією. Проти Нідерландів до нього може приєднатися з того фіналу тільки Тоні Кроос – інші відсіялися ще раніше. Середній вік Бундесманншафт у поєдинку проти Сербії складав 24,66 року. Влітку на Мундіалі цей показник був на 3 роки вищим.

До речі, про Нойєра. Якраз відмова від його послуг викликала б найменше запитань до тренера: Мануель так і не вийшов на топ-рівень після травми, а на роль першого номера збірної давно претендує розкішний останнім часом Марк-Андре тер Штеген. Голкіпер Барселони переважно ковтає обіцянки – в спарингу з Сербією йому дали не всі 90 хвилин, а лише один тайм. Під час заміни між воротарями відчувся серйозний холод – фотокамери вихопили момент, а журналісти прикрасили і зробили скандал.

Йогі Льов хоче, щоб молодь взяла відповідальність на себе, однак виникають сумніви, що ця молодь готова до таких завдань. Вчора найперспективніші німецькі хлопці з Байєра Юліан Брандт і Кай Хавєртц (це ж їм Мюллєр заважав проявляти себе) за півтайму нічого не створили на половині поля Сербії. Наступники Хуммельса та Боатенга в центрі обороні не показали аналогічний якісний перший пас і надійністю не вразили.

Молоді німецькі футболісти не є лідерами у своїх клубах, вони не на тому рівні, де були в їхньому віці озіли та мюллєри. Однак Йоахім Льов дає їм шанс повірити в себе, проявити себе. Це або принесе результат і хлопці закриють рот скептикам, або остаточно розвіє міф про ідеальну систему підготовки, яку і так критикують. Поки що ситуація ближча до другого підсумку. Перший матч без "зайвих" баварців не став бенефісом нової генерації.

Нещодавно всі ще захоплювалися німецькою системою підготовки футболістів. У 2009-му продукти тієї системи в складі молодіжної збірної Німеччини виграли чемпіонат Європи, у 2014-му вони тріумфували на дорослому чемпіонаті світу. Хіба можливо, щоб в один момент все відразу стало погано? Особливо якщо повернутися в літо 2017-го та згадати, як Німеччина U-21 знову виграла чемпіонат Європи, а напіврезервний склад Йоахіма Льова без проблем переміг на Кубку Конфедерацій. Звичайно, ні – процес не був різким. У системі вчасно не змістили акценти при вихованні футболістів, не врахували зміну впливу зовнішніх факторів і особливості нового покоління.

Проведемо чергову паралель: склад Манншафт у фіналі Євро-2017 U-21 та склад на поточний збір від Йоахіма Льова. Лише два учасники того фіналу – Серж Гнабрі та Ніклас Штарк – отримали виклик (для захисника Герти – дебютний). Макс Філіп і Жеремі Толян не проявили себе в дортмундській Борусії, а Макс Майєр пішов з Шальке через бажання отримувати зарплату "футболіста світового класу" та не став таким у Англії. На прикладі Майєра можна показати згубний вплив агентів – Рогер Віттманн взяв гравця у свої руки, засунув йому в голову зірковість і підпсував кар'єру.

Переможців того Євро в основній команді обмаль. І це вже після перебудови та відмови від "ветеранів". Можна повернутися до схожої ситуації за участю того ж Йогі Льова, коли він на ЧС-2010 взяв шістьох тріумфаторів молодіжного Євро-2009.

Проблема помітна на клубному рівні. У Бундеслізі не приховують, що молоді німецькі футболісти поступаються своїм ровесникам з-за кордону в техніці, швидкості думки, нестандартності дій. Клуби полюють за іноземними талантами, які виграють конкуренцію у німців. Про засилля французів, найяксравіші з яких Кінгслі Коман, Бенжамен Павар, Дан-Аксель Загаду, Ібраіма Конате, годі й говорити. Активно запрошують англійців, хантять американців.

Англійські та американські таланти рвуться в Бундеслігу – Санчо та Пулішіч показали зразковий приклад

Авторитетне видання Goal склало рейтинг 50 найталановитіших юнаків у сучасному футболі. 9 з них представляють німецькі клуби, однак лише 2 – німці (Янн-Фіте Арп, який з друголігового Гамбурга перейде в Баварію, та воротар мюнхенців Крістіан Фрюхтль, який ще не грав у Бундеслізі). Очолив рейтинг зірка Борусії Д англієць Джейдон Санчо, а ще є турок Озан Кабак, американець Джош Сарджент, канадець Альфонсо Девіс, іспанець Серхіо Гомес, бразилець Паулінью, англієць Еміль Сміт-Роу.

Другий найкращий бомбардир Бундесліги – 21-річний серб Лука Йовіч. Вчора у Вольфсбурзі забив саме він, а не Брандт, Хавєртц чи Вернер. Саме його торгує за понад 50 млн Барселона, а не когось з кандидатів до Бундестім.

Німецький футбол загалом переживає зовсім не найкращий період. Можна сперечатися про ступінь кризи, але її наявність не спростувати. Вперше за 13 років жоден представник Бундесліги не вийшов у чвертьфінал Ліги чемпіонів, а загальний рахунок трьох німецько-англійських дуелей в 1/8 турніру – 3:17 на користь Альбіону. До кінця березня в єврокубках залишилася одна їхня команда – Айнтрахт у ЛЄ. Баварія зі старими лідерами, прорахунками керівництва та посереднім тренером, скоріш за все, виграє черговий чемпіонський титул.

Мотиви Льова загалом зрозумілі, а якщо він вірить, що такі рішення допоможуть прогресувати новому поколінню, то навіть правильні. Проте навіщо було так різко відсікати досвідчених гравців, які могли б у будь-який момент пом'якшити ймовірний провал? Тим більше, за чутками, Томас Мюллєр восени погодився на умови Йогі – розпочати кваліфікацію на Євро запасним. І чому футболіст, прощання з яким було б найменш болючим і найбільш логічним (Нойєр), залишився в команді – хіба тер Штегену та Лєно не варто звільнити місце?

Німеччина – Сербія: проблеми балканців в обороні, небезпека при стандартах та чарівний голкіпер