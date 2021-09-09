Жером Боатенг вынужден выплатить своей бывшей девушке Шерин Зенлер, 1,8 млн евро, сообщает Bild.

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Такое решение суд принял из-за избиения футболистом Зенлер в 2018-м. Стоит отметить, что прокуроры требовали для Жерома 1,5 года условного заключения. Во время романа немца с Шерин у пары родилось двое дочерей.

Напомним, летом Бавария попрощалась с Боатенгом, и он присоединился к Лиона на правах свободного агента.

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