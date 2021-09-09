Боатенг уник ув'язнення за побиття своєї колишньої – суд обрав інше покарання для зірки Ліона
22:51 - Читать на русском
Екс-захисник Баварії Жером Боатенг вляпався у черговий скандал.
Жером Боатенг змушений виплатити своїй колишній дівчині Шерін Зенлер, 1,8 млн євро, повідомляє Bild.
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Таке рішення суд ухвалив через побиття футболістом Зенлер у 2018-му. Варто відзначити, що прокурори вимагали для Жерома 1,5 року умовного ув'язнення. Під час роману німця із Шерін у пари народилось двоє доньок.
Нагадаємо, влітку Баварія попрощалась з Боатенгом, і він приєднався до Ліона на правах вільного агента.
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