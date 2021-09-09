Жером Боатенг змушений виплатити своїй колишній дівчині Шерін Зенлер, 1,8 млн євро, повідомляє Bild.

Менді потрапив у в'язницю за підозрою у зґвалтуванні – Манчестер Сіті зробив офіційну заяву

Таке рішення суд ухвалив через побиття футболістом Зенлер у 2018-му. Варто відзначити, що прокурори вимагали для Жерома 1,5 року умовного ув'язнення. Під час роману німця із Шерін у пари народилось двоє доньок.

Нагадаємо, влітку Баварія попрощалась з Боатенгом, і він приєднався до Ліона на правах вільного агента.

ПСЖ усіх нагнув, Мессі спровокував Роналду, а Реал програв війну шейхам – найголовніше про літнє трансферне вікно 2021