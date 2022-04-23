"Никогда не собирался никуда ехать, я родился здесь. Случившееся не вписывается ни в какие рамки. Когда надо мной летают снаряды, а буквально в 200 метрах сгорает дом, то понимаешь, что в этой жизни что-то происходит неправильно.

Блохин резко обратился к россиянам и беларусам

Я считаю, что агрессию России, которая сейчас происходит в Украине, нужно заканчивать. Думаю, что мы победим в этой борьбе. Жизнь изменилась очень серьезно. И не только у меня, а, пожалуй, у всех людей. Я сказал, что никуда не уеду и буду здесь. И никогда не покину свой город. Наверное, россияне для меня есть. Но Россия, как страна – нет. Потому что эта агрессия для меня неприемлема ни при каких условиях. Думаю, что мы победим, иначе быть не может.

То, что мы возродимся – это сто процентов. А потом возродится и футбол. Я не представляю, чтобы в Киеве и нашей стране не было футбола. Будет страна, будет футбол, будет жизнь и все будет хорошо, я в это верю. Наша страна никуда не денется, я даже такого не представляю", – поделился Блохин в интервью Футбол News.

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