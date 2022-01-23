Бывший футболист и тренер Олег Блохин стал владельцем премиального автомобиля. Обладатель "Золотого мяча" приобрел немецкий внедорожник Audi Q8 с дизельным двигателем. Об этом сообщает Ауди Центр Випос в Facebook.

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Это самый большой и дорогой кроссовер в линейке немецкого бренда. Автомобиль построен на одной платформе с Porsche Cayenne и Bentley Bentayga.

К слову, базовый Q8 на украинском рынке предлагается в двух модификациях – дизельной 50 TDI quattro (286 л.с.) и бензиновой 55 TFSI quattro (340 л.с.). Цены стартуют от 1,9 млн гривен. Также внедорожник можно приобрести в спортивной версии SQ8 (507 л.с., цена от 2,85 млн гривен) и "заряженной" RS Q8 (600 л.с., от 3,25 млн грн).

Напомним, сейчас Блохин работает в УАФ сопредседателем Комитета национальных сборных.

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