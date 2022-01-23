Блохін придбав розкішний позашляховик ціною понад два мільйони
Легенда світового футболу Олег Блохін вирішив пересісти на нове авто.
Колишній футболіст та тренер Олег Блохін став власником преміальної автівки. Володар "Золотого м'яча" придбав німецький позашляховик Audi Q8 із дизельним двигуном. Про це інформує Ауді Центр Віпос у Facebook.
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Це найбільший і найдорожчий кросовер у лінійці німецького бренду. Автомобіль побудований на одній платформі з Porsche Cayenne та Bentley Bentayga.
До слова, базовий Q8 на українському ринку пропонується у двох модифікаціях – дизельній 50 TDI quattro (286 к.с.) та бензиновій 55 TFSI quattro (340 к.с.). Ціни стартують від 1,9 млн гривень. Також позашляховик можна придбати у спортивній версії SQ8 (507 к.с., ціна від 2,85 млн гривень) та "зарядженій" RS Q8 (600 к.с., від 3,25 млн грн).
Нагадаємо, нині Блохін працює в УАФ співголовою Комітету національних збірних.
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