Колишній футболіст та тренер Олег Блохін став власником преміальної автівки. Володар "Золотого м'яча" придбав німецький позашляховик Audi Q8 із дизельним двигуном. Про це інформує Ауді Центр Віпос у Facebook.

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Це найбільший і найдорожчий кросовер у лінійці німецького бренду. Автомобіль побудований на одній платформі з Porsche Cayenne та Bentley Bentayga.

До слова, базовий Q8 на українському ринку пропонується у двох модифікаціях – дизельній 50 TDI quattro (286 к.с.) та бензиновій 55 TFSI quattro (340 к.с.). Ціни стартують від 1,9 млн гривень. Також позашляховик можна придбати у спортивній версії SQ8 (507 к.с., ціна від 2,85 млн гривень) та "зарядженій" RS Q8 (600 к.с., від 3,25 млн грн).

Нагадаємо, нині Блохін працює в УАФ співголовою Комітету національних збірних.

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