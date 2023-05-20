"У Лобановского никогда не было любимых игроков, кроме Блохина. Он сразу сказал мне, что я должен бороться за свое место.

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Помню, на первой моей тренировке в Динамо мы сдавали тест Купера, и я отставал от всех на два круга. Я спросил сам у себя: "Где я? Нужно отсюда убираться, убегать так быстро, как только можешь". Но очень скоро все наладилось.

Расскажу одну историю о нем. Как-то в поезде, возвращаясь из Москвы, ребята перебрали с алкоголем. На следующей тренировке Валерий Васильевич разозлился и всех оштрафовал. Ребята попросили меня выйти вперед и говорить от их имени. Я согласился, что команда виновата, но сказал ему, что даже его ассистент был очень пьяным. Лобановский не мог в это поверить. Так все избежали штрафа", – рассказал Беланов в интервью Josimar.

Напомним, форвард выступал за Динамо с 1985 по 1989 годы, после чего перешел в менхенгладбахскую Боруссию. В 1986-м он стал обладателем "Золотого мяча".

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