"Думаю, вполне можно бороться и ставить целью выйти с первого места на чемпионат мира-2022 – необязательно бороться только за второе. Выйдет второе место – хорошо, но нужно ставить задачу финишировать первыми. Когда-то тоже никто не мог поверить, что мы выйдем с первого места. С той же Францией, Боснией и Герцеговиной, Финляндией можно играть. И с Казахстаном, но с ними перелет тяжелый. При мне Украина сыграла в Дании, а затем летела в Казахстан – это было сложно.

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Хотя говорят, что проиграли Франции 1:7, но там были объективные причины, многие не играли. Неизвестно, в каком состоянии будут команды. Босния и Герцеговина – крепкий орешек, с ними вполне можно играть. Но вывеска не играет роли, нужно выходить на поле и доказывать.

Что касается Евро-2020, то не знаю, какую цель поставила федерация. Но когда из группы выходят три команды, то это вполне реально выйти. И дальше ставить цель. Самое главное, чтобы поставили самую высокую цель. Уже попали на чемпионат Европы, и неправильно будет просто отбывать там номер.

Самую большую цель надо ставить, а получится, или не получится, уже покажет результат. Почему бы не ориентироваться на победу на Евро? Кто-то думал, что Греция или Дания выиграют Евро? В этой жизни никогда не говори "никогда". Все может получиться. Никто не думал, что мы войдем в восьмерку лучших команд, вообще никто не думал, что Украина поедет на чемпионат мира. В спорте предсказуемости нет ", – рассказал Блохин в эфире Профутбол Digital.

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