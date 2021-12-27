"Думаю, цілком можна боротися і ставити за мету вийти з першого місця на чемпіонат світу-2022 – необов'язково боротися тільки за друге. Вийде друге місце – добре, але потрібно ставити завдання фінішувати першими. Колись теж ніхто не міг повірити, що ми вийдемо з першого місця. З тією ж Францією, Боснією і Герцеговиною, Фінляндією можна грати. І з Казахстаном, але з ними переліт важкий. При мені Україна зіграла в Данії, а потім летіла в Казахстан – це було складно.

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Хоча кажуть, що програли Франції 1:7, але там були об'єктивні причини, багато хто не грав. Невідомо, в якому стані будуть команди. Боснія і Герцеговина – міцний горішок, з ними цілком можна грати. Але вивіска не грає ролі, потрібно виходити на поле і доводити.

Що стосується Євро-2020, то не знаю, яку мету поставила федерація. Але коли з групи виходять три команди, то це цілком реально вийти. І вже далі ставити мету. Найголовніше, щоб поставили найвищу ціль. Вже потрапили на чемпіонат Європи, і неправильно буде просто відбувати там номер.

Найбільшу мету треба ставити, а вийде, чи не вийде, вже покаже результат. Чому б не орієнтуватися на перемогу на Євро? Хтось думав, що Греція або Данія виграють Євро? У цьому житті ніколи не говори "ніколи". Все може вийти. Ніхто не думав, що ми увійдемо до вісімки найкращих команд, взагалі ніхто не думав, що Україна поїде на чемпіонат світу. У спорті передбачуваності немає", – розповів Блохін в ефірі Профутбол Digital.

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