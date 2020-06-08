Шевченко пригласил иностранца в штаб сборной Украины, – журналист

Известный журналист Игорь Цыганик рассказал о продлении контракта Андрея Шевченко с национальной сборной и о пополнении тренерского штаба новым специалистом.

"На данном этапе Шевченко решил, что для него принципиально закончить это дело с той командой, которую он сам себе построил. Он неоднократно признавался, что получает удовольствие от работы с теми футболистами, которые сейчас у него в национальной команде.

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Это тоже стало главным фактором того, что ему захотелось продолжить эту работу. Поскольку он видит перспективу, видят ее и помощники. И самое главное, полностью остается тот штаб, который работал в национальной сборной: и Мауро Тассотти, и Андреа Малдера, и Педро Харо – тренер вратарей, и Александр Шовковский.

Кроме того, будет еще один специалист! Он будет иностранцем, присоединится к национальной сборной Украины и будет помогать тренерскому штабу в аналитической работе", – рассказал журналист в программе Цыганик Live.

Напомним, на заседании XXIII Конгресса УАФ, который состоялся во Львове 7 июня, исполком УАФ проголосовал за продолжение сотрудничества с главным тренером сборной Украины. Новое соглашение рассчитано до конца 2022 года.

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