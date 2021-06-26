Близнюк покинул Николаев – клуб оперативно назначил нового тренера после отказа играть в Первой лиге
Николаев назначил нового главного тренера после неожиданного понижения в классе.
Николаев на своем официальном сайте объявил о назначении Сергея Шевченко на пост наставника команды.
Николаев решил покинуть Первую лигу – официальное заявление клуба
Отметим, что специалист пришел на смену Илье Близнюку, который покинул клуб по обоюдному согласию. Под его руководством "корабелы" в прошлом сезоне достигли исторического результата в Первой лиге – 4 место в турнирной таблице.
Впрочем, футбольный клуб Николаев из-за недостаточного финансирования решил сняться с Первой лиги и заявился в третий по силе дивизион Украины.
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