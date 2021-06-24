Николаев начнет следующий сезон во Второй лиге.

Руководство МФК Николаев приняло решение сняться с розыгрыша Первой лиги и заявиться в третьей по силе дивизион Украины, сообщает официальный сайт клуба.

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Николаевцы жалуются на недостаточное финансирование команды. В своем заявлении клуб подчеркивает: "Руководство города не проявляет заинтересованности в существовании в Николаеве футбола вообще и футбольного клуба в частности".

По итогам прошлого сезона Первой лиги Николаев финишировал на 4-й строчке.

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