Николаев решил покинуть Первую лигу – официальное заявление клуба
Руководство МФК Николаев приняло решение сняться с розыгрыша Первой лиги и заявиться в третьей по силе дивизион Украины, сообщает официальный сайт клуба.
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Николаевцы жалуются на недостаточное финансирование команды. В своем заявлении клуб подчеркивает: "Руководство города не проявляет заинтересованности в существовании в Николаеве футбола вообще и футбольного клуба в частности".
По итогам прошлого сезона Первой лиги Николаев финишировал на 4-й строчке.
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