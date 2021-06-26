Миколаїв призначив нового головного тренера після несподіваного пониження у класі.

Миколаїв на своєму офіційному сайті оголосив про призначення Сергія Шевченка на посаду наставника команди.

Миколаїв вирішив покинути Першу лігу – офіційна заява клубу

Зазначимо, що фахівець прийшов на зміну Іллі Близнюку, який покинув клуб за обопільною згодою. Під його керівництвом "корабели" в минулому сезоні досягнули історичного результату в Першій лізі – 4 місце у турнірній таблиці.

Втім, футбольний клуб Миколаїв через недостатнє фінансування вирішив знятись з Першої ліги та заявився у третій за силою дивізіон України.

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