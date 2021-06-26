Близнюк покинув Миколаїв – клуб оперативно призначив нового тренера після відмови грати в Першій лізі
26 червня 18:55 - Читать на русском
Миколаїв призначив нового головного тренера після несподіваного пониження у класі.
Миколаїв на своєму офіційному сайті оголосив про призначення Сергія Шевченка на посаду наставника команди.
Миколаїв вирішив покинути Першу лігу – офіційна заява клубу
Зазначимо, що фахівець прийшов на зміну Іллі Близнюку, який покинув клуб за обопільною згодою. Під його керівництвом "корабели" в минулому сезоні досягнули історичного результату в Першій лізі – 4 місце у турнірній таблиці.
Втім, футбольний клуб Миколаїв через недостатнє фінансування вирішив знятись з Першої ліги та заявився у третій за силою дивізіон України.
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