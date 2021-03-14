Рахунок відкрив Ерік Ламела, який вимушено замінив травмованого Сона. Аргентинець розкішною рабоною поцілив точно у нижній кут воріт Лєно. Арсенал відігрався перед свистком на перерву – Едегор пробив не надто сильно, але рикошет від Алдервейрелда дезорієнтував Льоріса.

Арсенал здолав Тоттенхем у драматичному дербі – Ламела забив диво-гол рабоною і був вилучений

Долю зустрічі вирішив пенальті. На 64 хвилині Давінсон Санчес збив Ляказетта, хоча француз вже встиг махнути ногою повз м'яч. Сам Александр реалізував удар з "позначки". Тоттенхему довелося догравати у меншості через вилучення Ламели. Ерік відмахнувся від Тірні, отримавши другу жовту та перетворившись на антигероя "шпор".